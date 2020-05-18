Тарифы на услуги на левом берегу Днестра, по данным службы статистики региона, выросли на 1,81 процента, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.

По сравнению с тем же периодом прошлого года стоимость проезда в автобусе международного сообщения повысилась с 9 до 12 рублей на 100 километров. Абонентская плата за стационарный телефон увеличилась на 2 рубля, и составила 27 рублей. Тарифы на отопление, водоснабжение, электроэнергию и природный газ остались прежними. В банках Приднестровья один доллар меняют на 16,10 местных рублей.