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Газета "Кишиневские новости"

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Тирасполь повысил цены на проезд в автобусах международного сообщения

18 мая
13:21 2020
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Тарифы на услуги на левом берегу Днестра, по данным службы статистики региона, выросли на 1,81 процента, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.

По сравнению с тем же периодом прошлого года стоимость проезда в автобусе международного сообщения повысилась с 9 до 12 рублей на 100 километров. Абонентская плата за стационарный телефон увеличилась на 2 рубля, и составила 27 рублей. Тарифы на отопление, водоснабжение, электроэнергию и природный газ остались прежними. В банках Приднестровья один доллар меняют на 16,10 местных рублей.

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