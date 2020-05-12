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Газета "Кишиневские новости"

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Необычный праздник отмечают 13 мая – Всемирный день одуванчика

Необычный праздник отмечают 13 мая – Всемирный день одуванчика
12 мая
21:36 2020
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Одуванчик – кусочек майского солнышка. Многие поэты воспевали его. Глядя на эти ярко-желтые цветы, кто-то вспоминает, как плел в детстве веночки, а кто-то – как разлеталось мелкими парашютиками белое облачко на тоненькой ножке, а кому-то захочется показать детям мультфильм своего детства «Одуванчик – толстые щеки».

Порадуйте себя в этот день салатом из этих ярких, напоенных солнцем цветов. Ну, или сварите пару баночек варенья на зиму – в холодное время года оно напомнит вам теплые майские деньки и обязательно поднимет настроение!

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