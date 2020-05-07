Журналист Валерий Демидецкий обратил внимание общественности на главный аргумент против российского кредита, который привел депутат от партии Санду – Серджиу Литвиненко.

«Оказывается брать его нельзя, так как Россия является “оккупантом” и “арестовала” Илашку! Не удивлюсь, если после его пламенной речи будет принято решение отозвать почти полмиллиона молдавских трудовых мигрантов, зарабатывающих в этой стране, и отправить их в страны с “европейскими принципами и ценностями”. Теми самими принципами, которые мы наблюдали последние десять лет при правлении проевропейской альянцы, членом которой была наша экс-премьер! Также будет запрещен экспорт молдавской продукции в Россию (как можно кормить оккупантов!). Его тоже направят в страны с “принципами”… Предпишут отказаться от поставок российского газа, как “оккупационного” и закупать его только после очистки от “оккупации” в странах “с принципами”, как делают наши соседи… И вообще, прекратят все связи с “оккупантами” и уже завтра объявят себя членом ЕС!» – с сарказмом написал Демидецкий в социальной сети.

По его мнению, правая оппозиция противится российскому кредиту, так как боится, что лишится поддержки собственного электората.