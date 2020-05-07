Президент Игорь Додон совершил рабочую поездку в Гагаузию. Глава государства проинспектировал сельхозугодия и провел встречи с фермерами. По информации местных властей, в 2020 г. в агрохозяйствах Гагаузии было посеяно более 38 тыс. га озимой пшеницы, около 7 тыс. га озимого ячменя и 3,3 тыс. га рапса. Но из-за бесснежной зимы и затяжной засухи пострадали зерновые первой группы хлебов.

«Власти автономии совместно с аграриями делают всё возможное для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны и не допустить дефицита хлеба в регионе», – отметил Игорь Додон.

У президента состоялась встреча с главой региона Ириной Влах, во время которой обсуждались проблемы, с которыми сталкивается автономия. Затем Игорь Додон отправился в Комратскую районную больницу, где одно из отделений переоборудовано для борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Пациенты находятся в одиночных палатах, которые обеспечены туалетами и душевыми. Больница располагает защитным оборудованием. Сейчас здесь находятся 33 человека, из которых у 22 выявлен вирус», – сообщил Игорь Додон.

Игорь Додон ознакомился и с работой турецкой компании «Онур Тааххют» (Onur Taahhüt). которая занимается строительством дорог и дорожной инфраструктуры.

«За почти 40 лет своего существования турецкая компания реализовала множество проектов в разных странах мира, в том числе в Республике Молдова. Более чем за год с момента начала работы в Гагаузии эта компания создала здесь 400 рабочих мест», – отметил глава государства.