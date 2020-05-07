Однако бывший американский морской пехотинец Люк Денман, арестованный в Венесуэле, признал причастность к попытке переворота и похищения президента Николаса Мадуро.

По венесуэльскому телевиденью транслировалось видео, в котором Люк Денман заявил, что первым этапом операции был захват аэропорта Каракаса. Далее предполагалось прибытие американских военных самолетов и похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Майк Помпео, госсекретарь США, и президент США Дональд Трамп поспешили заявить, что Америка не причастна к произошедшему в Венесуэле.

Напомним, что в понедельник два ветерана войны в Ираке – Люк Денман и Айран Берри – были арестованы за попытку совершения государственного переворота в Венесуэле. По словам Денмана такое распоряжение он получил от компании Silvercorp.