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Газета "Кишиневские новости"

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Немцы верят в молдавскую экономику

07 мая
13:21 2020
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Эксперты из The German Economic Team полагают, что из-за кризиса, связанного с распространением коронавируса, внутренний валовой продукт Республики Молдова сократится в 2020 году на 6,3 процента, сообщает пресс–служба правительства.

Немецкие эксперты положительно оценили намерение Евросоюза предоставить нашей стране кредит в размере 100 миллионов евро. Однако, по их мнению, Кишиневу надо искать и другие источники финансирования. По мнению аналитиков The German Economic Team, экономика Молдовы уже в 2021 году восстановится и покажет рост в 5,5 процента.  

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