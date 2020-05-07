Эксперты из The German Economic Team полагают, что из-за кризиса, связанного с распространением коронавируса, внутренний валовой продукт Республики Молдова сократится в 2020 году на 6,3 процента, сообщает пресс–служба правительства.

Немецкие эксперты положительно оценили намерение Евросоюза предоставить нашей стране кредит в размере 100 миллионов евро. Однако, по их мнению, Кишиневу надо искать и другие источники финансирования. По мнению аналитиков The German Economic Team, экономика Молдовы уже в 2021 году восстановится и покажет рост в 5,5 процента.