Суббота, 2 мая 2020, 19:20

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Тираспольские студенты могут сдавать видео-экзамены

02 мая
15:46 2020
Версия для печати

С осени в Тираспольском университете имени Тараса Шевченко все заочники будут переведены на обучение в режиме онлайн, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.

Ректор ВУЗа Степан Берил рассказал журналистам: “Уверены, что дистанционное обучение – ценный опыт, который должен быть использован (приобретенный во время пандемии, ред.)… Это более современная форма, она наиболее эффективна и экономически, и организационно, и содержательно”. С 18 мая по 11 июля в ВУЗе должны пройти экзамены. Если режим чрезвычайного положения к тому времени будет сохранен, их организуют в режиме онлайн.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,930,00%
EUR19,89+0,01%
GBP22,410,00%
UAH0,670,00%
RON4,070,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 02.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд