С осени в Тираспольском университете имени Тараса Шевченко все заочники будут переведены на обучение в режиме онлайн, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.

Ректор ВУЗа Степан Берил рассказал журналистам: “Уверены, что дистанционное обучение – ценный опыт, который должен быть использован (приобретенный во время пандемии, ред.)… Это более современная форма, она наиболее эффективна и экономически, и организационно, и содержательно”. С 18 мая по 11 июля в ВУЗе должны пройти экзамены. Если режим чрезвычайного положения к тому времени будет сохранен, их организуют в режиме онлайн.