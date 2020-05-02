Власти левобережья Днестра и представители Всемирной организации здравоохранения при ООН провели видео-совещание, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.

Согласно предварительной договоренности, комиссия ВОЗ на следующей неделе посетит регион и оценит усилия властей в борьбе с распространением коронавируса. Вместе с тем, министр здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова Виорика Думбрэвяну рассказала журналистам, что Кишинев и Тирасполь активно и плодотворно сотрудничают в противодействии пандемии. На правом берегу Днестра проводятся анализы проб, взятых у жителей Приднестровья, также для них зарезервированы места в больницах.