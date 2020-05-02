Подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровье провели учения, предполагавшие отражение нападения боевой группы противника

По легенде, некие террористы попытались проникнуть на территорию военного городка с целью завладеть оружием и боеприпасами. Караул, усиленный отрядом противодействия незаконным вооруженным формированиям, противостоял нападению и блокировал пути отхода боевиков. На учениях использовалась бронетехника, а именно БРДМ-2 и БТР-70.