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Газета "Кишиневские новости"

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В Приднестровье готовятся воевать с террористами

02 мая
15:41 2020
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Подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровье провели учения, предполагавшие отражение нападения боевой группы противника

По легенде, некие террористы попытались проникнуть на территорию военного городка с целью завладеть оружием и боеприпасами. Караул, усиленный отрядом противодействия незаконным вооруженным формированиям, противостоял нападению и блокировал пути отхода боевиков. На учениях использовалась бронетехника, а именно БРДМ-2 и БТР-70.

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