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Газета "Кишиневские новости"

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По кризису – собственной валютой

30 апреля
23:11 2020
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Итальянский город начал выпуск своих денег

Эпидемия пандемии ударила не только по здоровью жителей, но и по экономике разных стран. Власти ищут разные выходы для улучшения ситуации. В итальянском городе Кастеллино-дель-Биферно на юге страны решили печатать собственную валюту, названную «дукатами». Номиналы банкнот полностью совпадают с номиналами евро, сообщает. Банкноты пластифицированы, что позволяет их дезинфицировать, и украшены изображениями местных достопримечательностей. Разумеется, эта валюта имеет хождение только внутри города, в его торговых точках, сообщает block-chain24.com. Несколько раз в месяц владельцы магазинов обменивают в ратуше дукаты на евро.

Выпуск собственной валюты – не сегодняшнее изобретение. Королевство Неаполь получило право печатать собственные деньги по указу короля Фердинанда II еще в 1831 году.

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