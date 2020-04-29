Об этом заявил экономист Вячеслав Ионицэ. По его словам, даже с учетом обещанной помощи западными партнерами, покрыть разрыв между доходами и расходами, не привлекая российские средства, будет невозможно.

«В госбюджете есть доходная и расходная части. И вот дыра, то есть разница между доходами и расходами, в этом году у нас беспрецедентна — 19 миллиардов леев. Мы получим в бюджет 34,5 миллиарда леев, а потратить должны 53,5 миллиарда леев», — заявил Ионицэ в интервью порталу «Спутник».

До нынешнего года, по словам Ионицэ, самая большая бюджетная “дыра” в истории Молдовы была в 2014 году. Тогда дефицит составлял 6,3 миллиарда леев, в нынешнем году он в три раза больше.

«Доходы бюджета снизятся примерно на семь миллиардов леев. Люди меньше потребляют, бизнес не работает, и мы получаем на семь миллиардов меньше. Мы должны урезать расходы, но в кризис мы не можем этого сделать. Государство должно помочь фермерам, медицинской системе, и расходы повышаются еще на два миллиарда леев», — разъяснил Ионицэ.

МВФ согласился помочь Молдове суммой в 235 миллионов долларов, а Европейский союз готов нам дать сто миллионов. Кроме того, государство нашло возможность оптимизировать расходы еще на два миллиарда леев.

«Деньги, которые дает МВФ, деньги от Евросоюза и сумма, которую удается оптимизировать, составляют как раз девять миллиардов леев, то есть это та сумма, которая способна перекрыть негативные эффекты от коронавируса. Но остаются еще десять миллиардов. И Молдове срочно необходимо найти эти деньги», — заключил Ионицэ.