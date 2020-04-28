Заключение кредитных договоров, в том числе и управление экономикой, являются прямой ответственностью правительства, а Конституционный суд не должен вмешиваться в деятельность кабинета министров. Об этом заявил юрист Станислав Павловский, бывший судья в Европейском суде по правам человека.

«Чисто экономические проблемы входят в компетенцию правительства. У нас исполнительным органом является правительство, которое и отвечает за состояние экономики. У нас есть минэкономики, минфин, которые прямо отвечают за свою работу. С другой стороны, есть и парламент, потому что там одобряют закон о бюджете, органические законы, которые в той или иной мере оказывают влияние на экономическую активность правительства и министерств. У нас каждый должен нести свою ответственность и не вмешиваться в работу других органов», – объяснил Павловский.

Напомним, что на прошлой неделе Конституционный суд приостановил вступление в силу кредитного соглашения с РФ после обращения депутатов Майи Санду, Андрея Нэстасе и Андриана Канду.