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Газета "Кишиневские новости"

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Конституционный суд не должен подменять собой правительство

28 апреля
20:06 2020
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Заключение кредитных договоров, в том числе и управление экономикой, являются прямой ответственностью правительства, а Конституционный суд не должен вмешиваться в деятельность кабинета министров. Об этом заявил юрист Станислав Павловский, бывший судья в Европейском суде по правам человека.

«Чисто экономические проблемы входят в компетенцию правительства. У нас исполнительным органом является правительство, которое и отвечает за состояние экономики. У нас есть минэкономики, минфин, которые прямо отвечают за свою работу. С другой стороны, есть и парламент, потому что там одобряют закон о бюджете, органические законы, которые в той или иной мере оказывают влияние на экономическую активность правительства и министерств. У нас каждый должен нести свою ответственность и не вмешиваться в работу других органов», – объяснил Павловский.

Напомним, что на прошлой неделе Конституционный суд приостановил вступление в силу кредитного соглашения с РФ после обращения депутатов Майи Санду, Андрея Нэстасе и Андриана Канду.

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