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Газета "Кишиневские новости"

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Когда в Молдове откроют рынки и торговые центры?

24 апреля
23:36 2020
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С понедельника, 27 апреля, все торговые точки непродовольственного типа смогут возобновить работу

Президент Игорь Додон сообщил, что предложит Комиссии по чрезвычайным ситуациям снять ограничения для этих предпринимателей.

«Рынки и торговые центры пока останутся закрытыми, так как их посещает большое количество людей и риск заражения более высокий», – добавил глава государства.

Игорь Додон также отметил, что снимать ограничения для сектора HoReCa пока рано. На этом этапе доступ в рестораны и кафе останется закрытым.

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