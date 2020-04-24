С понедельника, 27 апреля, все торговые точки непродовольственного типа смогут возобновить работу

Президент Игорь Додон сообщил, что предложит Комиссии по чрезвычайным ситуациям снять ограничения для этих предпринимателей.

«Рынки и торговые центры пока останутся закрытыми, так как их посещает большое количество людей и риск заражения более высокий», – добавил глава государства.

Игорь Додон также отметил, что снимать ограничения для сектора HoReCa пока рано. На этом этапе доступ в рестораны и кафе останется закрытым.