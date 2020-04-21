Малые производители получат государственные субвенции для организации онлайн продаж

Предпринимателям выделят гранты в размере 100 млн леев, а также предоставят банковские гарантии. Об этом заявил министр экономики Серджиу Рэйляну. Он сообщил, что 20 млн леев предназначены для малых и средних предприятий, которые смогут наладить каналы онлайн продаж.

Еще 1,7 млн направят женщинам–предпринимателям. Рэйлян сообщил, что правительство подготовило ряд мер налогового и финансово-банковского характера для поддержки бизнес-сообщества. Они предполагают отсрочку выплат сборов и налогов, а также снижение процентной ставки по кредитам.

«Из публичного бюджета будут полностью субсидированы налоги на зарплату сотрудников предприятий, деятельность которых пострадала из-за введения чрезвычайного положения», – заявил Серджиу Рэйлян.

Он уточнил, что размер возмещения составит 60% от суммы налогов на зарплату для компаний, которые пострадали косвенным образом из-за введения ЧП.