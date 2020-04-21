Сравнительные данные смертности от COVID-19 в Молдове и других странах показывают, что у нас ситуация лучше, чем в большинстве государств ЕС

Молдавские эксперты провели сравнительный анализ ситуации с COVID-19 в нескольких странах. На опубликованных графиках положение дел в нашей стране выглядит значительно лучше, чем в других. Так, экономист Роман Кирка сравнил количество смертных случаев от COVID-19 в Молдове, Румынии, Италии, США и Франции. На графике можно увидеть, что ситуация в Молдове стабильнее по сравнению со странами, где число фатальных исходов драматически растет изо дня в день.

Эксперты «IData» также провели сравнительный анализ.

«У нас ситуация лучше, чем в Румынии, но разница не очень большая. У нас лучше, чем в большинстве стран ЕС, но хуже, чем в государствах Восточного партнерства, где…странно, но как-будто нет никакого COVID-19, а люди просто умирают от гриппа или еще чего-нибудь. Хотя в США отмечено наибольшее число смертельных случаев, все же с учетом количества населения, ситуация там не такая плохая как в Бельгии, например, где на 1 млн жителей умерших в четыре раза больше, чем в США», – отмечает эксперт компании «IData».