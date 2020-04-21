Среда, 22 апреля 2020, 03:26

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Что думают эксперты о смертности от COVID-19?

21 апреля
16:56 2020
Версия для печати

Сравнительные данные смертности от COVID-19 в Молдове и других странах показывают, что у нас ситуация лучше, чем в большинстве государств ЕС

Молдавские эксперты провели сравнительный анализ ситуации с COVID-19 в нескольких странах. На опубликованных графиках положение дел в нашей стране выглядит значительно лучше, чем в других. Так, экономист Роман Кирка сравнил количество смертных случаев от COVID-19 в Молдове, Румынии, Италии, США и Франции. На графике можно увидеть, что ситуация в Молдове стабильнее по сравнению со странами, где число фатальных исходов драматически растет изо дня в день.

Эксперты «IData» также провели сравнительный анализ.

«У нас ситуация лучше, чем в Румынии, но разница не очень большая. У нас лучше, чем в большинстве стран ЕС, но хуже, чем в государствах Восточного партнерства, где…странно, но как-будто нет никакого COVID-19, а люди просто умирают от гриппа или еще чего-нибудь. Хотя в США отмечено наибольшее число смертельных случаев, все же с учетом количества населения, ситуация там не такая плохая как в Бельгии, например, где на 1 млн жителей умерших в четыре раза больше, чем в США», – отмечает эксперт компании «IData».

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,86+1,43%
EUR19,39+1,31%
GBP21,96+0,26%
UAH0,66+1,45%
RON4,01+1,27%
RUB0,23–0,63%

Курсы валют в MDL на 21.04.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд