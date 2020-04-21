Соглашение между Молдовой и Россией о выделении финансового займа предусматривает равенство для всех участников, вне зависимости от страны происхождения, в процедурах по закупкам имущества и услуг в Молдове.

Об этом сообщил премьер Ион Кику. Глава кабмина отверг спекуляции, связанные с возможным предоставлением преимуществ для российских компаний при реализации государственных программ Молдовы. По словам Кику, предлагаемые условия будут идентичны как для отечественных фирм, так и для иностранных.

«Этим пунктом устанавливается равенство для всех участников, вне зависимости откуда они. Чтобы не подвергались дискриминации представители некоторых стран, как было в отдельных случаях», – уточнил премьер.

Согласно тексту одной из статей соглашения, в интересах торгово-экономических связей между странами Молдова приложит усилия для обеспечения внедрения совместных проектов на своей территории российским компаниям. Они смогут участвовать в тендерах по закупкам, проводимым нашей страной на условиях не менее благоприятных, чем предоставляемые молдавским и иным фирмам.