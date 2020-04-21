Премьер Ион Кику сообщил, что кредит будет направлен на поддержку бюджета в условиях падения экономического роста. По его словам, в марте правительство обратилось к МВФ за средствами, чтобы покрыть срочные нужды платежного баланса, возникшие из-за пандемии COVID-19. Заседание кабмина, на котором кредит МВФ будет одобрен, планируется на сегодня. Затем документ направят в парламент. Ион Кику выразил надежду, что слушания по этой теме пройдут на этой неделе, а депутаты одобрят достигнутое соглашение