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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове излечились 505 пациентов с COVID-19

21 апреля
11:26 2020
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За последние сутки 27 человек выписаны из больницы

Об этом сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Таким образом, общее количество излечившихся от коронавируса нового типа составило 505 человек.

До сих пор молдавские медики провели 11962 теста для обнаружения COVID-19, в 2548 заболеваемость была подтверждена.

С начала эпидемии в Молдове отмечено 70 смертельных случаев.

В данный момент карантинный режим введен в шести населенных пунктах – селах Талмаза и Карахасань Штефан-Водского района, с. Брынзень Единецкого района, а также в городах Глодяны, Штефан-Водэ и Сороки.

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