Ион Кику считает, что положения кредитного соглашения, подписанного Молдовой и Российской Федерацией приемлемы для нашей страны. Глава правительства призвал оппозицию воздержаться от инсинуаций в отношении условия этого займа.

«Условия в сегодняшней ситуации приемлемы для Молдовы. Кредит берется по ставке 2% на 10 лет. Молдова нуждается в этих деньгах», – заявил Кику.

Премьер считает, что все критические комментарии не имеют под собой оснований и призвал оппонентов внимательно прочитать текст соглашения.

«Мы можем вернуть эти деньги в случае, если они у нас есть, в любой момент, без никакой пени. Все комментарии в отношении соглашения безосновательны. Инсинуации о пени в 150% – неправда. Если прочитаете внимательно статью 7 соглашения, увидите, что речь не идет о 150%», – пояснил Кику.

Глава кабмина напомнил, что за последние пять лет Молдова неоднократно брала подобные кредиты. Заседание кабмина, на котором кредит МВФ будет одобрен, планируется на сегодня. Затем документ направят в парламент. Ион Кику выразил надежду, что слушания по этой теме пройдут на этой неделе, а депутаты одобрят достигнутое соглашение.