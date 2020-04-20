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Газета "Кишиневские новости"

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России рекомендуют пойти по португальскому пути

20 апреля
17:26 2020
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Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив выступила с предложением – приравнять трудовых мигрантов к российским гражданам, чтобы гастарбайтеры могли получать пособие по безработице, сообщает ТАСС.

Соответствующее письмо Чупшева направила председателю правительства Михаилу Мишустину. «На время оказания поддержки работникам организаций (предлагается) приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице и мер в области поддержки занятости», – рекомендует Чупшева. В послании также отмечается, что по такому пути пошли власти Португалии, и 580 тысяч мигрантов на время борьбы с коронавирусом и его последствиями имеют возможность получать пособие по безработице.  

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