Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив выступила с предложением – приравнять трудовых мигрантов к российским гражданам, чтобы гастарбайтеры могли получать пособие по безработице, сообщает ТАСС.

Соответствующее письмо Чупшева направила председателю правительства Михаилу Мишустину. «На время оказания поддержки работникам организаций (предлагается) приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице и мер в области поддержки занятости», – рекомендует Чупшева. В послании также отмечается, что по такому пути пошли власти Португалии, и 580 тысяч мигрантов на время борьбы с коронавирусом и его последствиями имеют возможность получать пособие по безработице.