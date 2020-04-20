Известный украинский боксер Александр Усик в интервью Дмитрию Гордону заявил, что не намерен заниматься политикой, сообщает Страна.ua

По словам спортсмена, чтобы изменить что-то на Украине нужна немалая команда компетентных специалистов. В противном случае все закончится обычной болтологией. «Нужно быть весьма подкованным в том, что ты делаешь, а не просто красиво говорить. Нужно быть профессионалом того, что ты делаешь, а не просто идти туда и просто находиться», – откровенничал боксер.

А вот его коллега Виталий Кличко не столь критически относится к себе и своей команде. Знаменитый спортсмен был вначале депутатом Рады и вот уже несколько лет занимает пост Киевского городского головы. Между тем, блестящая спортивная карьера чемпиона мира отнюдь не помогает ему демонстрировать аналогичные успехи на чиновничьей ниве. Напротив, Кличко часто оказывается объектом насмешек за опрометчивые решения и необдуманные слова.