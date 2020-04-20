В Пасхальные праздники в Кишинев прибыл долгожданный груз из Китая. В аэропорту самолет АН-124 встречали президент Молдовы, Послы России и Китая.

«Вчера вечером мы стали свидетелями яркого примера взаимодействия: Россия на безвозмездной основе предоставила самолет АН-124, который перевез из Китая 53 тонны так необходимого нам груза: это и тесты, и маски, и средства защиты. Этот ценный груз оплатили правительство Молдовы, экономическиe агенты из Молдовы, Китая, международные организации и физические лица. Спасибо всем! Вместе мы победим в борьбе за здоровье людей!» – сказал Игорь Додон в своем выступлении по случаю доставки груза.