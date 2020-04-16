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Газета "Кишиневские новости"

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Партия социалистов – абсолютный фаворит предпочтений граждан

16 апреля
14:36 2020
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Если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, 41,6% избирателей проголосовали бы за ПСРМ

Если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, у пяти партий были бы шансы пройти в парламент. Таковы данные опроса «Измерение социо-экономического влияния COVID-19», реализованного IDIS Viitorul в период с марта по апрель 2020 года.

Большинство определившихся избирателей готовы отдать свои голоса за ПСРМ – 41,6%. На втором месте ПДС – 21,2%, затем следует ДПМ – 7,8%. В то же время данные опроса свидетельствуют, что ПКРМ наберет 6,8%, а «Платформа DA» – 5%.

Количество мандатов после распределения могло бы получиться таким: ПСРМ получила бы большинство мест в парламенте – 52, ПДС– 26, ДПМ – 10, ПКРМ – 7, а «Платформа DA» – 6.

Опрос проводился по телефону с 31 марта по 12 апреля. Выборка составила 1104 человека.

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