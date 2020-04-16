Медики, президент Игорь Додон и премьер Ион Кику действовали лучше всех в период кризиса COVID-19. Таковы данные опроса «Измерение социо-экономического влияния COVID-19», реализованного IDIS Viitorul в период с марта по апрель 2020 года. Респондентов просили ответить на вопрос – кто из представителей властей действовал лучше всех в условиях кризиса? 17,7% ответили, что таковыми являются врачи, на втором месте президент Игорь Додон – 10,4%, за ним следует премьер Ион Кику – 10,2%. Министерство здравоохранения (Виорика Думбрэвяну) была отмечена в 8,9% случаев, еще 7,4% упомянули все власти.

МВД и местные публичные власти получили – 3,6%, действия оппозиции оценили только 2,3% респондентов, парламента – 1,6%, Комиссии по чрезвычайным ситуациям – 0,6%.

34,8% не смогли определиться с ответом.

Опрос проводился по телефону с 31 марта по 12 апреля. Выборка составила 1104 человека.