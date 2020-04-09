Лидеру «Нашей Партии» Ренато Усатому ответил депутат ПСРМ Григоре Новака за нападки в адрес президента страны, высказанные в ходе телепередачи на одном из телеканалов

В опубликованном в социальной сети сообщении Григоре Новак напомнил Усатому о его сомнительном прошлом в 90-е годы и связях с преступными группировками.

«Бандит из 90-х – начала 2000-х годов, который и до сих пор использует жаргон и повадки бандюгана, с пальцами во все стороны. Только сегодня он без «малинового пиджака». Приходит на телевидение и угрожает президенту страны смертью», – написал Новак.

Депутат написал, что подобные бандитские жесты, действия и жаргон используются только в криминальных кругах.

«Вспомним о времени, когда он сбежал, поджав хвост, из Молдовы. А в прошлом году сбежал из России, где в отношении него ведется уголовное расследование. За все, что натворил и творит этот бандит – он ответит! «Нану» уже не в Молдове, чтобы защитить его, а российские прокуроры, кажется, все ближе к беззакониям, совершенным этим преступником», – написал Новак.