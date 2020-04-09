К 9 апреля их уже 50, сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну

В течение вчерашнего дня были выписаны 7 человек. Глава ведомства сообщила и об одном летальном исходе. Скончавшемуся мужчине было 79 лет, его в тяжелом состоянии в среду доставили из Оргеева в столицу. Таким образом, общее количество погибших от коронавируса составило 28 человек. На данный момент в Молдове отмечены 1174 случая COVID-19, из которых 116 – импортированные, а остальные – местного происхождения.

Известно о 317 случаях заражения медицинских работников: врачи – 86, медсестры – 108, фельдшеры – 24, парамедики – 1, фармацевты – 6, вспомогательный персонал – 92. Наибольшее количество заболевших медиков отмечается в Сороках – 96 случаев, Штефан-Водэ – 46, Глодянах – 20. 16 случаев зафиксированы среди сотрудников Республиканской клинической больницы и 9 – в Психиатрической клинической больнице. Состояние пациентов: 128 человек находятся в тяжелом, 367 – среднем, а остальные – удовлетворительном. Из общего количества госпитализированных 61 пациент – дети.