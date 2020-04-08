Власти разрешили уличную торговлю для сельхозпроизводителей
08 апреля
22:21 2020
Комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила местным производителям реализовывать продукцию в специально отведенных местах на территории Кишинева и Бельц.
«У нас очень много сельхозпроизводителей, владельцев теплиц, которые выращивают овощи и не могут их продать, так как рынки закрыты. Мы решили разрешить уличную торговлю. Она возможна в Кишиневе и Бельцах в специально отведенных местах и при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм», – заявил премьер Ион Кику.
Глава кабмина добавил, что нововведение начнет действовать в ближайшее время.