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Газета "Кишиневские новости"

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Власти разрешили уличную торговлю для сельхозпроизводителей

08 апреля
22:21 2020
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Комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила местным производителям реализовывать продукцию в специально отведенных местах на территории Кишинева и Бельц.

«У нас очень много сельхозпроизводителей, владельцев теплиц, которые выращивают овощи и не могут их продать, так как рынки закрыты. Мы решили разрешить уличную торговлю. Она возможна в Кишиневе и Бельцах в специально отведенных местах и при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм», – заявил премьер Ион Кику.

Глава кабмина добавил, что нововведение начнет действовать в ближайшее время.

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