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Газета "Кишиневские новости"

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В Кишиневе продолжат ремонтные работы улиц, тротуаров и скверов

07 апреля
19:31 2020
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Работы по реабилитации инфраструктуры Кишинева не будут приостановлены во время пандемии

Мэр столицы Ион Чебан считает, что необходимо проводить ремонтные работы параллельно с мерами, которые предпринимает муниципалитет для борьбы с коронавирусом.

Градоначальник объявил, что до сих пор мэрия выделила 9 млн леев на мероприятия по предотвращению распространения вируса нового типа.

«Все нужно делать одновременно в условиях, когда удалось изыскать финансовые ресурсы для муниципальных стратегических больниц, где лечат больных с COVID-19», – считает Чебан.

Мэр Кишинева заявил, что ремонтные работы улиц, тротуаров и скверов, как и некоторые тендеры, проводимые для благоустройства города, не будут приостановлены. Ион Чебан заявил, что в скором времени стартуют работы по восстановлению инфраструктуры Кишинева.

«Нас критикуют и предъявляют политические претензии, а мы продолжаем работать», – объяснил Чебан. В настоящее время проводятся работы по обустройству тротуаров по улицам Алба Юлие, Садовяну, Зелинского, Тестемицану, Мирон Костин, Иона Инкулец и по Московскому проспекту. Параллельно ремонтируются скверы «Ion Pelivan», «Bucuriei» и парк «La Izvor». Кроме того, ведутся работы по реабилитации улиц Ион Инкулец, Ион Пеливан, Мирон Костин.

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