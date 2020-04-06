«Обсудили возможность направления в Республику Молдова груза гуманитарной помощи с медицинским оборудованием для поддержки властей нашей страны в борьбе с пандемией COVID-19. Речь идет о партии в более чем 100 тысяч масок и более 50 тысяч единиц дезинфицирующих средств, перчаток, защитных костюмов и специальной обуви.

Кроме того, говорили о возможности открытия транзитного сообщения для молдавских транспортников через территорию Турции», – сообщил президент Молдовы после телефонного разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом.