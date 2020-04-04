Британские исследователи разработали новый онкотест

Ученые Великобритании нашли возможность по анализу крови выявлять до полусотни видов рака еще на бессимптомной стадии, передает ESMO. Этот тест не просто определяет, что в организме имеются раковые клетки, а указывает на то, каким именно раком страдает пациент.

Исследование охватило свыше 4000 человек, как больных, так и здоровых, и дало очень хорошие результаты: анализ оказался ложным и показал присутствие онкологии лишь у одного процента здоровых людей.