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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Капля крови поможет выявить рак

04 апреля
22:21 2020
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Британские исследователи разработали новый онкотест

Ученые Великобритании нашли возможность по анализу крови выявлять до полусотни видов рака еще на бессимптомной стадии, передает ESMO. Этот тест не просто определяет, что в организме имеются раковые клетки, а указывает на то, каким именно раком страдает пациент.

Исследование охватило свыше 4000 человек, как больных, так и здоровых, и дало очень хорошие результаты: анализ оказался ложным и показал присутствие онкологии лишь у одного процента здоровых людей.   

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