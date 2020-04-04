В Турции нашли уникальные солнечные часы эллинской эпохи

Находка была сделана на юге страны в античном городе Лаодикея. Археологи посчитали артефакт, сделанный из мрамора, уникальным: по часам можно было определить не только время суток, но и время года, и даже конкретный месяц. Предмет был не только утилитарным, но и декоративным. На поверхности хорошо видны сохранившиеся надписи на греческом языке с названиями времен года, и различные украшения.