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Газета "Кишиневские новости"

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Хронометр двухтысячелетней выдержки

04 апреля
22:21 2020
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В Турции нашли уникальные солнечные часы эллинской эпохи

Находка была сделана на юге страны в античном городе Лаодикея. Археологи посчитали артефакт, сделанный из мрамора, уникальным: по часам можно было определить не только время суток, но и время года, и даже конкретный месяц. Предмет был не только утилитарным, но и декоративным. На поверхности хорошо видны сохранившиеся надписи на греческом языке с названиями времен года, и различные украшения.  

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