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Газета "Кишиневские новости"

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Карантин общению не помеха

03 апреля
23:11 2020
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На берегах пограничной реки люди переписываются баннерами

Река Ольше разделяет чешский город Чески-Тешин и польский Щецин. До карантина их жители спокойно переходили в обе стороны государственную границу, которая проходит по мосту. Многие общались и даже дружили. Но с началом эпидемии все изменилось. И жители двух берегов одной реки быстро соскучились друг без друга. И, как рассказало издание Bielsko-Biała, придумали оригинальный способ общения: стали писать баннеры. Сначала с польской стороны написали: «Я скучаю по тебе, чех». Потом с чешской ответили: «А я по тебе, поляк». И, кажется, так даже интереснее, чем переписываться виртуально.

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