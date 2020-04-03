В столице Великобритании появилась электроулица

Сазерленд-авеню в центре Лондона теперь правильнее называть «Electric Avenue». Компания Siemens полностью переоборудовала улицу так, чтобы у каждого фонарного столба (а их 24) можно было бы подзарядить электромобиль. При этом не пришлось вскрывать асфальт и тянуть новые кабели. Каждый такой фонарь-розетка снабжен специальным счетчиком, который зафиксирует, сколько киловатт-часов приобрел клиент, и оформит соответствующий счет. На очереди – две прилегающие к Сазерленд-авеню дороги.

По информации nat-geo.ru, британские власти очень обеспокоены высоким уровнем загрязнения воздуха, и как минимум половина его приходится на автотранспорт. Поэтому к 2035 году страна рассчитывает полностью заменить авто, работающие на углеводородном топливе, экологически чистыми электрокарами. Так что у проекта «Electric Avenue» хорошие перспективы.