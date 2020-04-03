Пятница, 3 апреля 2020, 02:04

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Каждый фонарь – розетка

03 апреля
23:01 2020
Версия для печати

В столице Великобритании появилась электроулица

Сазерленд-авеню в центре Лондона теперь правильнее называть «Electric Avenue». Компания Siemens полностью переоборудовала улицу так, чтобы у каждого фонарного столба (а их 24) можно было бы подзарядить электромобиль. При этом не пришлось вскрывать асфальт и тянуть новые кабели. Каждый такой фонарь-розетка снабжен специальным счетчиком, который зафиксирует, сколько киловатт-часов приобрел клиент, и оформит соответствующий счет. На очереди – две прилегающие к Сазерленд-авеню дороги.  

По информации nat-geo.ru, британские власти очень обеспокоены высоким уровнем загрязнения воздуха, и как минимум половина его приходится на автотранспорт. Поэтому к 2035 году страна рассчитывает полностью заменить авто, работающие на углеводородном топливе, экологически чистыми электрокарами. Так что у проекта «Electric Avenue» хорошие перспективы.   

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,44–0,06%
EUR19,93–0,45%
GBP22,62–1,08%
UAH0,67+0,85%
RON4,13–0,34%
RUB0,24+0,88%

Курсы валют в MDL на 03.04.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд