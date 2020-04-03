В рамках еженедельной передачи «Президент отвечает» Игорь Додон заявил, что огульная критика не помогает ни правительству, ни народу. Потому попытки некоторых получить политические дивиденды в создавшейся кризисной ситуации, будут жестоко наказаны обществом и избирателями. Глава государства призвал оппонентов объединить усилия на благо страны и народа, чтобы с наименьшими потерями выйти из кризисной ситуации, связанной с эпидемиологической обстановкой в стране.

«Странно звучат заявления некоторых политиков, которые говорят, что никто не просит о помощи, не обращается к европейцам, нет списков медикаментов. То есть у НПО, которое собрало несколько миллионов леев, есть список необходимого Минздраву, и они уже сделали заказ в Китае, а я в это время занимаюсь организацией чартерного полета, нет проблем с доступом к информации? А вы, как бывший премьер-министр, как лидер партии, представленной в парламенте, не обладаете доступом к информации?» – задался вопросом Игорь Додон.

Игорь Додон обратился и к европейским чиновникам с призывом к корректности: «Мы понимаем какова ваша политическая цель – и тех, кто находится внутри страны, и тех, кто за ее пределами. У нас другие задачи, мы должны сделает все возможное, чтобы страна и граждане вышли с наименьшими потерями из этой ситуации. Мы не прячемся. Если хотите помочь, делайте это искренне и открыто. Не пытайтесь делать на этом политику», – заявил Игорь Додон.