Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну

Увеличение размера социальных выплат для лиц с низкими доходами является частью пакета мер по поддержке граждан и предпринимателей во время чрезвычайного положения. Правительство одобрило эти меры и взяло на себя ответственность за их реализацию.

Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну заявила:

1. на время чрезвычайного положения минимальная сумма гарантированного дохода увеличится с 1107 леев в месяц до 1300 леев;

2. для поддержки многодетных семей увеличивается минимальный размер гарантированного дохода на каждого ребенка с 50% до 75% или с 553 леев до 975 леев в месяц. Социальные выплаты на сегодняшний день получают 34 тысячи детей. Эта мера действительна также до окончания чрезвычайного положения.

Получатели могут заполнить декларацию, на основе которой им будет начисляться пособие. На весь период чрезвычайного положения приостанавливается и деятельность, осуществляемая получателями социальных выплат в пользу общества.

Министр также уточнила, что в условиях ограничения передвижений не будет проверяться корректность использования социальных выплат.