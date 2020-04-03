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Газета "Кишиневские новости"

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Молдова планирует ограничить экспорт зерна

03 апреля
12:46 2020
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Об этом сообщил президент Игорь Додон в ходе еженедельной передачи «Президент отвечает».

«На данном этапе необходимо срочно взвесить необходимость ограничения экспорта зерновых. Некоторые страны такие ограничения уже ввели, причем большие экспортеры: Россия, Казахстан, Украина. Если мы не внесем некоторые ограничения на экспорт зерна, тогда в течение нескольких недель мы можем остаться без зерна. Это продовольственная безопасность. Я знаю, что правительство работает в этом направлении», – отметил Игорь Додон.

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