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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове обсудили состояние продовольственной безопасности

02 апреля
21:11 2020
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Президент страны провел встречу с руководителями Ассоциаций производителей животноводческой и растениеводческой продукции РМ.

В рабочей встрече приняли участие министры экономики и сельского хозяйства Серджиу Райлян и Ион Пержу. Был затронут вопрос негативного воздействия создавшейся ситуации на сельскохозяйственную отрасль – стратегическую для нашей страны. Цены на энергоносители, по заверению Игоря Додона, будут в скором времени снижены, что существенно облегчит положение сельхозпроизводителей.

На встрече также шла речь о максимальном стимулировании онлайн-торговли, в том числе и сельскохозяйственной продукцией. Это поддержит отечественного производителя и повысит уровень развития национальной экономики.

Высшее руководство страны уделяет огромное внимание продовольственным вопросам, как неотъемлемой части системы национальной безопасности. А в условиях пандемического кризиса проблема обеспечения населения продовольствием становится особенно актуальной.

«В ходе беседы констатировали, ситуация со снабжением населения продуктами питания стабильна», – отметил Игорь Додон.

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