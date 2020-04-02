Президент страны провел встречу с руководителями Ассоциаций производителей животноводческой и растениеводческой продукции РМ.

В рабочей встрече приняли участие министры экономики и сельского хозяйства Серджиу Райлян и Ион Пержу. Был затронут вопрос негативного воздействия создавшейся ситуации на сельскохозяйственную отрасль – стратегическую для нашей страны. Цены на энергоносители, по заверению Игоря Додона, будут в скором времени снижены, что существенно облегчит положение сельхозпроизводителей.

На встрече также шла речь о максимальном стимулировании онлайн-торговли, в том числе и сельскохозяйственной продукцией. Это поддержит отечественного производителя и повысит уровень развития национальной экономики.

Высшее руководство страны уделяет огромное внимание продовольственным вопросам, как неотъемлемой части системы национальной безопасности. А в условиях пандемического кризиса проблема обеспечения населения продовольствием становится особенно актуальной.

«В ходе беседы констатировали, ситуация со снабжением населения продуктами питания стабильна», – отметил Игорь Додон.