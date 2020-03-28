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Газета "Кишиневские новости"

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Граждане Украины покидают Европу

28 марта
15:21 2020
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Шестьдесят восемь граждан вернулись из Молдовы на Родину, воспользовавшись специальным автобусным рейсом по маршруту «Кишинев-Одесса», сообщает Укринформ.

Диппредставительство соседней страны в сети разместило следующую информацию: «По поручению руководства Украины посольством организован спецрейс маршрутом Кишинев – Одесса для возвращения граждан Украины домой. Как и планировалось, двадцать седьмого марта 2020 года сорок пять граждан вернулись на родину». Также по данным Укринформ, только за последние несколько дней из-за границы домой возвратились около ста тысяч человек.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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