Шестьдесят восемь граждан вернулись из Молдовы на Родину, воспользовавшись специальным автобусным рейсом по маршруту «Кишинев-Одесса», сообщает Укринформ.

Диппредставительство соседней страны в сети разместило следующую информацию: «По поручению руководства Украины посольством организован спецрейс маршрутом Кишинев – Одесса для возвращения граждан Украины домой. Как и планировалось, двадцать седьмого марта 2020 года сорок пять граждан вернулись на родину». Также по данным Укринформ, только за последние несколько дней из-за границы домой возвратились около ста тысяч человек.