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Газета "Кишиневские новости"

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Как услышать все песни «Евровидения»?

27 марта
22:30 2020
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«Евровидение-2020» отменили, но приготовленные для него хиты все равно можно будет услышать, сообщает NEWS.ru.

Композиции победителей национальных отборов международного песенного конкурса (он планировался в Роттердаме и должен был пройти в середине мая), записали на диск, который должен появиться в продаже в начале мая. А цифровой вариант обещают выпустить еще раньше.

Впрочем, не исключено, что песенный конкурс может пройти в формате онлайн. Но это фактически будет просто концерт, без определения победителей.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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