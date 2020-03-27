Как услышать все песни «Евровидения»?
27 марта
22:30 2020
«Евровидение-2020» отменили, но приготовленные для него хиты все равно можно будет услышать, сообщает NEWS.ru.
Композиции победителей национальных отборов международного песенного конкурса (он планировался в Роттердаме и должен был пройти в середине мая), записали на диск, который должен появиться в продаже в начале мая. А цифровой вариант обещают выпустить еще раньше.
Впрочем, не исключено, что песенный конкурс может пройти в формате онлайн. Но это фактически будет просто концерт, без определения победителей.