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Газета "Кишиневские новости"

В мире

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Нарушившего коронавирусный карантин сожрал.. крокодил

26 марта
22:51 2020
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 О том, что нарушение карантина дело небезопасное, предупреждают всех и постоянно. Но прислушиваются к этим предупреждениям далеко не все. За что и бывают наказаны.

И жительница Испании, которая сбежала из карантина ради свидания, еще легко отделалась. Ее по пути домой всего лишь задержала полиция.

А вот жителя Руанды просто сожрал крокодил. Как сообщило BBС, мужчина не усидел дома, нарушил запрет покидать дома и собрался на рыбалку на ближайшую реку. И, как назло, попался в зубы голодной рептилии. Местные власти отмечают, что погибший был одним из немногих, кто не захотел выполнять строгое предписание. Интересно, можно ли будет считать его жертвой коронавируса?   

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