25 пациентов больницы имени Тома Чорбэ находятся в удовлетворительном состоянии и практически излечились от коронавируса. Об этом заявила на брифинге по итогам заседания Кризисного центра министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Она объяснила, что их пока не выписывают, так как повторные тесты еще положительные. По словам главы Минздрава, медики ждут полного выздоровления данных граждан.

«Пользуясь случаем, хочу выразить свою искреннюю благодарность медикам и за самоотверженность, и за профессионализм, который они проявляют», – сказала Думбрэвяну.