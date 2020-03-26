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Газета "Кишиневские новости"

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Полицейские и военные приступили к выполнению задания

26 марта
03:54 2020
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Совместное патрулирование полицейских и военных в Кагуле, Хынчештах, Сынджерей, Бельцах и Кишиневе

Совместные патрули полицейских и военнослужащих появились на улицах населенных пунктов по всей стране, чтобы обеспечить соблюдение профилактических мер и информировать о рисках распространения коронавируса. Представители силовых ведомств будет следить как за соблюдением карантина гражданами, так и режима самоизоляции на период чрезвычайного положения. Совместные экипажи будут патрулировать населенные пункты к Кагульском, Хынчештском, Сынджерейском районах.

Также они будут размещены в Кишиневе и Бельцах. Эти меры будут предприниматься и в последующие дни, чтобы проинформировать граждан о профилактических мерах, а также о новых ограничениях, вступивших в силу с сегодняшнего дня.

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