Совместное патрулирование полицейских и военных в Кагуле, Хынчештах, Сынджерей, Бельцах и Кишиневе

Совместные патрули полицейских и военнослужащих появились на улицах населенных пунктов по всей стране, чтобы обеспечить соблюдение профилактических мер и информировать о рисках распространения коронавируса. Представители силовых ведомств будет следить как за соблюдением карантина гражданами, так и режима самоизоляции на период чрезвычайного положения. Совместные экипажи будут патрулировать населенные пункты к Кагульском, Хынчештском, Сынджерейском районах.

Также они будут размещены в Кишиневе и Бельцах. Эти меры будут предприниматься и в последующие дни, чтобы проинформировать граждан о профилактических мерах, а также о новых ограничениях, вступивших в силу с сегодняшнего дня.