Санатории в Вадул-луй-Водэ могут быть использованы для изоляции инфицированных коронавирусом

Санатории в Вадул-луй-Водэ могут быть использованы для изоляции инфицированных коронавирусом. Об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан во время дискуссии с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Чебан проинформировал специалистов ВОЗ о мерах, которые муниципалитет может предпринять, чтобы спасти максимальное количество жизней. Так, кроме предоставления возможности использовать санатории в Вадул-луй-Водэ, городские власти готовы приобрести тесты для обнаружения заболевания.

Также Чебан сообщил об обеспечении столичных больниц всем необходимым оборудованием и о мерах поддержки медицинского персонала.

«У нас чрезвычайная ситуация, и любая помощь очень важна для обеспечения жизни людей и преодоления кризисной ситуации», – заявил Ион Чебан.