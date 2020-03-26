В чрезвычайных ситуациях любая помощь очень важна
Санатории в Вадул-луй-Водэ могут быть использованы для изоляции инфицированных коронавирусом
Санатории в Вадул-луй-Водэ могут быть использованы для изоляции инфицированных коронавирусом. Об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан во время дискуссии с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
Чебан проинформировал специалистов ВОЗ о мерах, которые муниципалитет может предпринять, чтобы спасти максимальное количество жизней. Так, кроме предоставления возможности использовать санатории в Вадул-луй-Водэ, городские власти готовы приобрести тесты для обнаружения заболевания.
Также Чебан сообщил об обеспечении столичных больниц всем необходимым оборудованием и о мерах поддержки медицинского персонала.
«У нас чрезвычайная ситуация, и любая помощь очень важна для обеспечения жизни людей и преодоления кризисной ситуации», – заявил Ион Чебан.