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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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В чрезвычайных ситуациях любая помощь очень важна

26 марта
03:52 2020
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Санатории в Вадул-луй-Водэ могут быть использованы для изоляции инфицированных коронавирусом

Санатории в Вадул-луй-Водэ могут быть использованы для изоляции инфицированных коронавирусом. Об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан во время дискуссии с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Чебан проинформировал специалистов ВОЗ о мерах, которые муниципалитет может предпринять, чтобы спасти максимальное количество жизней.  Так, кроме предоставления возможности использовать санатории в Вадул-луй-Водэ, городские власти готовы приобрести тесты для обнаружения заболевания.

Также Чебан сообщил об обеспечении столичных больниц всем необходимым оборудованием и о мерах поддержки медицинского персонала.

«У нас чрезвычайная ситуация, и любая помощь очень важна для обеспечения жизни людей и преодоления кризисной ситуации», – заявил Ион Чебан.

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