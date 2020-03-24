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Газета "Кишиневские новости"

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Игоря Додона ответил на критику за управление кризисной ситуацией

24 марта
21:44 2020
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Президент объяснил, почему решил быть на передовой в борьбе с  COVID-19 

«Отдельные политики удивлены, что президент задействован в управлении кризисной ситуацией. Я хочу вас заверить, уважаемые оппоненты и те, кто находится сейчас на домашнем карантине, что мы решили быть на передовой и управлять ситуацией вместе с полицией и врачами», – так президент Игорь Додон ответил политикам, которые критикуют его за управление кризисной ситуацией, спровоцированной распространением коронавируса.

«Успокою Вас! Мы вместе с премьером и министром здравоохранения будем задействованы в управлении кризисом до тех пор, пока проблема не будет решена. Никто не сталкивался с подобными кризисами, в том числе и другие страны. ВОЗ уже оценила наши усилия. Мы взяли на себя все риски, в том числе связанные с состоянием здоровья. Мы справимся с этими вызовами и сделаем это вместе», – заключил президент страны.

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