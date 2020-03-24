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Газета "Кишиневские новости"

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Путин в  защитном костюме от коронавируса попал на видео

24 марта
21:42 2020
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Президент России Владимир Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в московской Коммунарке. Видео из клиники опубликовал https://russian.rt.com/.

На кадрах видно, как глава государства в желтом костюме надевает защитную маску перед посещением пациентов.

Президент посетил больницу в Коммунарке после совещания по вопросам борьбы с коронавирусом. В нем приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко. В ходе встречи с главой государства Собянин заявил, что власти в настоящее время не располагают точными данными о реальном уровне распространения коронавируса в российских регионах. Кроме того, он отметил, что динамика распространения коронавируса является высокой, и призвал глав регионов жестко контролировать ситуацию с инфекцией.

В России, по данным оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с распространением коронавируса, общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 495.

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