Президент России Владимир Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в московской Коммунарке. Видео из клиники опубликовал https://russian.rt.com/.

На кадрах видно, как глава государства в желтом костюме надевает защитную маску перед посещением пациентов.

Президент посетил больницу в Коммунарке после совещания по вопросам борьбы с коронавирусом. В нем приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко. В ходе встречи с главой государства Собянин заявил, что власти в настоящее время не располагают точными данными о реальном уровне распространения коронавируса в российских регионах. Кроме того, он отметил, что динамика распространения коронавируса является высокой, и призвал глав регионов жестко контролировать ситуацию с инфекцией.

В России, по данным оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с распространением коронавируса, общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 495.