Количество инфицированных коронавирусом в Молдове меньше, чем в других сопоставимых по численности странах

Так, на данный момент в РМ насчитывается 109 заболевших при населении в 2,99 млн человек.

В Литве на 2,79 млн жителей выявлено 187 заболевших коронавирусом, в Армении на 3,05 млн – 235 случаев, в Хорватии при населении 4,1 млн – 361 заболевший.

Показатель смертности при заболевании COVID-19 в Молдове также ниже: до сих пор в нашей стране скончался один пациент, у которого было диагностировано инфекционное заболевание. В Словении с населением 2,08 млн смертельных случаев три, в Боснии и Герцеговине, где 3,3 млн, – один, в Литве – один.

Если сравнивать коэффициент количество заболевших на 1 млн жителей, то в Молдове он оставляет 27, в Литве – 69, Армении – 79, Боснии и Герцеговине – 46.