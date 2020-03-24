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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Молдове удается эффективнее бороться с COVID-19, чем другим странам

24 марта
21:39 2020
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Количество инфицированных коронавирусом в Молдове меньше, чем в других сопоставимых по численности странах

Так, на данный момент в РМ насчитывается 109 заболевших при населении в 2,99 млн человек.

В Литве на 2,79 млн жителей выявлено 187 заболевших коронавирусом, в Армении на 3,05 млн – 235 случаев, в Хорватии при населении 4,1 млн – 361 заболевший.

Показатель смертности при заболевании COVID-19 в Молдове также ниже: до сих пор в нашей стране скончался один пациент, у которого было диагностировано инфекционное заболевание. В Словении с населением 2,08 млн смертельных случаев три, в Боснии и Герцеговине, где 3,3 млн, – один, в Литве – один.

Если сравнивать коэффициент количество заболевших на 1 млн жителей, то в Молдове он оставляет 27, в Литве – 69, Армении – 79, Боснии и Герцеговине – 46.

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