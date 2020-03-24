Виолетта Александру, министр труда Румынии сообщила журналистам: число приостановленных трудовых контрактов в стране достигло 250 тысяч.

Только за последние несколько дней работы лишились 50 тысяч человек. По словам министра, в правительстве решили: потерявшим место работы из-за распространения коронавируса правительство будет выплачивать 75% от ранее получаемой зарплаты. Деньги на такую весьма затратную инициативу исполнительная власть возьмет из румынского фонда страхования по безработице.