Вторник, 24 марта 2020, 16:25

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Румынии поддержат лишившихся работы

24 марта
12:07 2020
Версия для печати Поделиться

Виолетта Александру, министр труда Румынии сообщила журналистам: число приостановленных трудовых контрактов в стране достигло 250 тысяч.

Только за последние несколько дней работы лишились 50 тысяч человек. По словам министра, в правительстве решили: потерявшим место работы из-за распространения коронавируса правительство будет выплачивать 75% от ранее получаемой зарплаты. Деньги на такую весьма затратную инициативу исполнительная власть возьмет из румынского фонда страхования по безработице.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,97+0,43%
EUR19,53+1,36%
GBP21,12+1,73%
UAH0,65+0,70%
RON4,03+1,42%
RUB0,23+1,36%

Курсы валют в MDL на 24.03.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд