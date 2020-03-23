Детская клиническая больница перешла на карантин после того как пациентка, которую госпитализировали с ребенком, не сообщила врачам, что у ее мужа был обнаружен коронавирус

Об этом сообшает портал deschide.md. Согласно источнику информации, 29 медицинских работников находятся дома в режиме самоизоляции, а работа всего отделания оказалась заблокированной.

Больше того, у медсестры, которая контактировала с пациенткой, обнаружен коронавирус. Она находится в состоянии средней тяжести.

Напомним, что сегодня министр здраоохранения Виорика Думбрэвяну сообщила об инфицировании медика, которого обманула пациентка, скрывшая, что контактировала с больными COVID-19.