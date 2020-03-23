Понедельник, 23 марта 2020, 23:51

Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

Назад на главную Подписаться на RSS

Кишиневский роддом №1 перевели на карантин из-за обмана пациентки

23 марта
21:42 2020
Версия для печати Поделиться

Детская клиническая больница перешла на карантин после того как пациентка, которую госпитализировали с ребенком, не сообщила врачам, что у ее мужа был обнаружен коронавирус

Об этом сообшает портал  deschide.md.  Согласно источнику информации, 29 медицинских работников находятся дома в режиме самоизоляции, а работа всего отделания оказалась заблокированной.

Больше того, у медсестры, которая контактировала с пациенткой, обнаружен коронавирус. Она находится в состоянии средней тяжести.

Напомним, что сегодня министр здраоохранения Виорика Думбрэвяну сообщила об инфицировании медика, которого обманула пациентка, скрывшая, что контактировала с больными  COVID-19.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,90–0,19%
EUR19,20+0,19%
GBP20,62–1,05%
UAH0,65–0,35%
RON3,96+0,20%
RUB0,22–0,06%

Курсы валют в MDL на 23.03.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд