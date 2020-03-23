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Газета "Кишиневские новости"

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Древняя смола сохранила динозаврика

23 марта
21:41 2020
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Оказывается, динозавры были не только гигантскими

Как сообщил журнал Nature, уникальную находку сделали палеонтологи из США. В одном из образцов янтаря из Бирмы, ученые обнаружили «запечатанный» в солнечном камне череп, напоминающий череп птицы колибри. При этом животное, которому принадлежал череп, было позвоночным. Различных насекомых в янтаре находят довольно часто, а вот позвоночные обнаруживаются крайне редко. А эта находка оказалась вообще из ряда вон выходящей: ее возраст определили в 99 миллионов (!) лет.

Ученые установили, что «владелец» черепа – птицеподобный динозавр, вполне взрослый, причем таких маленьких никогда прежде не находили. О том, что птицы произошли от динозавров, известно давно, и обнаруженные останки уже назвали переходной формой между динозаврами и птицами.

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