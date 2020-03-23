Пациентка ввела в заблуждение медика, что стало причиной заражения

Еще один медицинский работник заразился короновирусом. По сообщению властей, специалист был инфицирован после контакта с больной. Она скрыла информацию о том, что была в украинском монастыре Почаев.

За последние сутки врачи взяли анализы у 115 человек. Выявлены новые 15 случаев заражения COVID-19.

«Четыре случая импортированы: 2 из Европы, 1 из Украины и 1 из Чехии. В тоже время 11 случаев местного происхождения. Среди них и беременная их Штефан Водэ, которая контактировала с одним из вернувшихся из украинского Почаева», – объяснила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Общее число подтверждённых случаев составляет 109, из которых 4- в Приднестровском регионе.